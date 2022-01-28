Скрипка, Фагот и Чубай устроили концерт в Альпах (видео)

13:03 28 Январь Киев, Украина

Популярные украинские исполнители Олег Скрипка , Тарас Чубай и Олег Михайлюта ( Фагот ) отдыхают на горнолыжном курорте Альпах . Там мужчины на вершине горы решили спеть .



Музыканты акапельно исполнили песню Владимира Ивасюка « Я уйду в дальние горы ». Соответствующее видео опубликовал Игорь Захаренко в Facebook .



" Метры во Французских Альпах !", - подписал видео Захаренко .



На видео видно , как исполнители упорно поют в лыжных костюмах на фоне горных пейзажей .