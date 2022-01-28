Скрипка, Фагот и Чубай устроили концерт в Альпах (видео)

13:03 28 Январь Киев, Украина

Популярные украинские исполнители Олег СкрипкаТарас Чубай и Олег Михайлюта (Фагототдыхают на горнолыжном курорте АльпахТам мужчины на вершине горы решили спеть.

Музыканты акапельно исполнили песню Владимира Ивасюка «Я уйду в дальние горы». Соответствующее видео опубликовал Игорь Захаренко в Facebook.

"Метры во Французских Альпах!", - подписал видео Захаренко.

На видео виднокак исполнители упорно поют в лыжных костюмах на фоне горных пейзажей.