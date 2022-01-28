Скрипка, Фагот и Чубай устроили концерт в Альпах (видео)

Популярные украинские исполнители Олег Скрипка, Тарас Чубай и Олег Михайлюта (Фагот) отдыхают на горнолыжном курорте Альпах. Там мужчины на вершине горы решили спеть.
Музыканты акапельно исполнили песню Владимира Ивасюка «Я уйду в дальние горы». Соответствующее видео опубликовал Игорь Захаренко в Facebook.
"Метры во Французских Альпах!", - подписал видео Захаренко.
На видео видно, как исполнители упорно поют в лыжных костюмах на фоне горных пейзажей.
Музыканты акапельно исполнили песню Владимира Ивасюка «Я уйду в дальние горы». Соответствующее видео опубликовал Игорь Захаренко в Facebook.
"Метры во Французских Альпах!", - подписал видео Захаренко.
На видео видно, как исполнители упорно поют в лыжных костюмах на фоне горных пейзажей.
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