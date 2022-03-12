Скончался известный украинец Орест Бачмага

Орест Бачмага – известный украинский художник, изобретатель и кинолюбитель скончался в больнице не выходя из комы. По данным, в мае он попал в ДТП и находился под наблюдением врачей в критичном состоянии. На его лечение собирались средства силами родных и близких.

Орест Бачмага снимал свои фильмы в 1970-80-х годах на пике популярности киноаматорства. В прошлом году Городской медиаархив Центра городской истории оцифровал 10 фильмов кинолюбителя. Их показывали во Львове и на международных событиях (Ars Electronica и DocuDays).

Орест Бачмага родился и проживал в Винниках, значительную часть своей жизни работал фотографом и художником экспозиций во Львовской картинной галереи. Увлекшись съемкой фильмов, он сам разработал 8мм кинокамеру, однако не завершил ее за изменения формата кинопленки на Super8. Также он смастерил несколько модификаций кинопроекторов со всеми деталями инкорпорированным аудио-блоком.

Фильм «Мои выходные» - это автопортрет снят в 1987 году на 8-мм кинокамеру - посмотрите и послушайте мир глазами и ушами Ореста Бачмагы. Фильм «Пепе» - это наивная комедия с конца 1970-х, к съемкам которой были привлечены местных ребят из Винник. Оригинальный фильм был немой, но в 2020 году музыку к нему написали Регина Железнякова (Regina Collage) и Павел Олефиренко (Pilikayu).