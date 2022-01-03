Скончался известный российский актер Борис Клюев

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Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев, известный по роли главы семейства Николая Петровича в сериале Воронины, ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.



"Борис Клюев умер, он был тяжело болен. Прощание будет в Малом театре, даты пока нет", - отметила Михайлова.

Как сообщалось, актер с мая 2018 года боролся с онкологическим заболеванием.



Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. С 1969 года был актером Государственного академического Малого театра России. Кроме того, снялся в 120 кинокартинах.



Артист был членом Союза кинематографистов РФ, членом правления Гильдии актеров кино России. В 2002 году получил звание Народного артиста РФ.



Так, наибольшую популярность Клюеву принесли роли пенсионера Николая Петровича в комедийном телесериале Воронины и митрополита Дионисия в историческом сериале Годунов.



Жизни и карьере актера посвящен документальный фильм 2019 года Египетская сила Бориса Клюева.



