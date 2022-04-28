Скончались два пациента на ИВЛ. По факту ведется следствие

13:48 29 ноября Киев, Украина

Вопиющий случай произошел в одной из больниц Львовской области. Как стало известно, органами полиции было возбуждено уголовное производство по факту гибели двух пациентов, которые на момент смерти находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделении реанимации Жовковской районной больницы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 29 ноября.

Указано, что сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Во время проверки этой информации полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.

"В это время в реанимационном отделении скончались двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность", – говорится в сообщении полиции.

Также полицейские установили, что в больнице имеются два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о служебной халатности и убийство по неосторожности (ч.2 ст.367, ч.2 ст.119 УК Украины).

Ранее стало известно, что Украина получила первые 100 аппаратов ИВЛ. 89 аппаратов находятся на складе в Киеве и вскоре будут отправлены в региональные больницы. Еще 11 развезут по семи столичным больницам и в четыре больницы Киевской области.

А в октябре заявляли о том, что из COVID-фонда не купили ни одного аппарата ИВЛ. Аппараты закупались меценатами и госорганами, а деньги из коронавирусного фонда пошли на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам и правоохранителям, а также соцвыплаты.