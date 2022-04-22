Сколько выходных и праздничных дней будет в декабре 2020 года

17:19 24 ноября Киев, Украина

В преддверии декабря, у всех появляется новогоднее настроение, планируются встречи и путешествия, чтобы планы сошлись, мы предлагаем ознакомится с календарем праздничных и выходных дней.



Всего в декабре 2020 года в Украине будет 22 рабочих и девять выходных дней. Дополнительный выходной дарит Католическое Рождество. Праздник отмечается 25 декабря и приходится на пятницу, в которую украинцы будут отдыхать.

Таким образом в граждан будет сразу три выходных дня — 25, 26 и 27 декабря. В этот период можно запланировать небольшой уик-энд. К тому же накануне католического Рождества (24 декабря) и Нового года (31 декабря) рабочие дни будут сокращены.

Стоит напомнить и о других важных праздниках, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных. 6 декабря государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря — День святого Николая.