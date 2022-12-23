Сколько украинцев сознательно выбирают продукцию отечественных брендов

08:34 23 декабря Киев, Украина

По состоянию на декабрь 2022 года 69% украинцев заявляют, что сознательно выбирают продукцию украинских брендов. 56% тех, кто начал покупать новые бренды во время войны, делают это, чтобы поддержать украинских производителей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

В целом по просьбе охарактеризовать покупательное поведение в отношении товаров повседневного потребления 86% опрошенных заявили, что покупают украинские бренды, 16% покупают международные.
"Анализируя ключевые изменения в поведении украинских потребителей, четко просматривается сознательное намерение граждан поддержать страну и экономику, выбрав товары локальных брендов", - прокомментировала результаты социологиня, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.
 