Сколько украинцев сознательно выбирают продукцию отечественных брендов

08:34 23 декабря Киев, Украина

По состоянию на декабрь 2022 года 69% украинцев заявляют, что сознательно выбирают продукцию украинских брендов. 56% тех, кто начал покупать новые бренды во время войны, делают это, чтобы поддержать украинских производителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного исследовательской компанией Gradus Research.



В целом по просьбе охарактеризовать покупательное поведение в отношении товаров повседневного потребления 86% опрошенных заявили, что покупают украинские бренды, 16% покупают международные.