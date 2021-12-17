Сколько украинцев постоянно пристегиваются в авто

14:47 08 Апрель Киев, Украина

95% украинцев согласны, что пользоваться ремнями безопасности необходимо, чтобы уберечь жизни в случае ДТП, однако постоянно пристегиваются не все.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Укринформ.

"В рамках кампании "Пристібайся – не жахайся", среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос по использованию ремней безопасности. Вот такие результаты получили: 82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% - делают это постоянно. Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и только 39% - постоянно", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что наихудшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: лишь 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% - привыкли делать это каждый раз.



В результатах опроса отмечается, что 69% родителей пристегивают ребенка, но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.





"Многие люди не осознают, что использовать ремни безопасности необходимо всем, кто находится в автомобиле, в том числе и пассажирам на заднем сиденье. Ведь это место только на первый взгляд безопасное", - отметил он.

Опрос «Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами» проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в Киеве, Львове, Мариуполе, Одессе и Харькове.