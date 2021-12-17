Сколько украинцев постоянно пристегиваются в авто

95% украинцев согласны, что пользоваться ремнями безопасности необходимо, чтобы уберечь жизни в случае ДТП, однако постоянно пристегиваются не все.
Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Укринформ.
Он уточнил, что наихудшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: лишь 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% - привыкли делать это каждый раз.
В результатах опроса отмечается, что 69% родителей пристегивают ребенка, но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.
Опрос «Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами» проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в Киеве, Львове, Мариуполе, Одессе и Харькове.
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