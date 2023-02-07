Сколько граждан США выступают за дальнейшую поддержку Украины даже в условиях длительной войны - опрос

По состоянию на январь 2023 года 65% совершеннолетних американцев считают, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину в ее стремлении вернуть свои территории, даже если это приведет к длительному конфликту.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Гэллапа.
31% американцев предпочли бы, чтобы США работали над более быстрым окончанием войны, даже если это позволит россии оставить за собой временно оккупированные украинские территории.
Отмечается, что демократы гораздо больше поддерживают территориальную целостность Украины, чем республиканцы или независимые политики.
Да, 81% демократов выступают за то, что Украина продолжала требовать возвращения всех своих территорий. В то же время, такое же мнение имеют 53% республиканцев и 59% независимых политиков.
41% представителей Республиканской партии и 38% независимых выступают за скорейшее окончание войны даже ценой потери Украиной своих территорий.
Кроме того, согласно результатам опроса, 39% американцев считают, что поддержка Украины со стороны США находится на должном уровне. 30% считают, что Соединенные Штаты делают маловато.
При этом почти половина республиканцев (48%) считают, что помощь США слишком велика, а 41% демократов считают, что Соединенные Штаты делают недостаточно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Гэллапа.
31% американцев предпочли бы, чтобы США работали над более быстрым окончанием войны, даже если это позволит россии оставить за собой временно оккупированные украинские территории.
Отмечается, что демократы гораздо больше поддерживают территориальную целостность Украины, чем республиканцы или независимые политики.
Да, 81% демократов выступают за то, что Украина продолжала требовать возвращения всех своих территорий. В то же время, такое же мнение имеют 53% республиканцев и 59% независимых политиков.
41% представителей Республиканской партии и 38% независимых выступают за скорейшее окончание войны даже ценой потери Украиной своих территорий.
Кроме того, согласно результатам опроса, 39% американцев считают, что поддержка Украины со стороны США находится на должном уровне. 30% считают, что Соединенные Штаты делают маловато.
При этом почти половина республиканцев (48%) считают, что помощь США слишком велика, а 41% демократов считают, что Соединенные Штаты делают недостаточно.
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