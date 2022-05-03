Сколько дней украинцы будут отдыхать в августе

30-ая годовщина Независимости Украины выпадает на рабочий вторник, в связи с этим украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Однако, рабочий день 23 августа, придется отработать в субботу, 28 августа.
Всего в последний месяц лета 21 рабочий день и десять выходных.
Так как праздничный день 24 августа выпадает на вторник, а рабочий день понедельника, 23 августа, переносится на субботу 28 августа, украинцев ждет четырехдневный уикенд.
Кроме того в августе празднуют День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя, а православные верующие отмечают Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Праздники и памятные даты в августе 2021 года:
1 августа – День инкассатора, День Воздушных сил ВСУ
5 августа – Международный день светофора
8 августа – День войск связи ВСУ, Международный день офтальмологии, Международный день кошек, День альпиниста, День строителя и День работников ветеринарной медицины
9 августа – Международный день коренных народов мира
12 августа – Международный день молодежи
13 августа – Международный день левши
14 августа – Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста
15 августа – День археолога
19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас, День пасечника, Всемирный день гуманитарной помощи
21 августа – Всемирный день бездомных животных.
23 августа – День Государственного Флага Украины
24 августа – День Независимости Украины
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, День авиации Украины, День дальнобойщика
29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, День шахтера
Всего в последний месяц лета 21 рабочий день и десять выходных.
Так как праздничный день 24 августа выпадает на вторник, а рабочий день понедельника, 23 августа, переносится на субботу 28 августа, украинцев ждет четырехдневный уикенд.
Кроме того в августе празднуют День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя, а православные верующие отмечают Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Праздники и памятные даты в августе 2021 года:
1 августа – День инкассатора, День Воздушных сил ВСУ
5 августа – Международный день светофора
8 августа – День войск связи ВСУ, Международный день офтальмологии, Международный день кошек, День альпиниста, День строителя и День работников ветеринарной медицины
9 августа – Международный день коренных народов мира
12 августа – Международный день молодежи
13 августа – Международный день левши
14 августа – Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста
15 августа – День археолога
19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас, День пасечника, Всемирный день гуманитарной помощи
21 августа – Всемирный день бездомных животных.
23 августа – День Государственного Флага Украины
24 августа – День Независимости Украины
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, День авиации Украины, День дальнобойщика
29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, День шахтера
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