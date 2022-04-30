Скниловская трагедия: сегодня 19-я годовщина одной из крупнейших аварий в истории авиашоу

15:35 27 июля Киев, Украина

Сегодня, 27 июля исполняется 19 лет со дня Скниловской трагедии, которая стала крупнейшей по количеству жертв в истории авиационных праздников в мире.

Роковое авиашоу, которое произошло во Львове 27 июля в 2002 года, унесло жизни 77 человек, среди которых было 28 детей, еще полтысячи признаны пострадавшими. После этого в Украине запретили авиашоу.



Впервые среди родных "скниловчан" заговорили о якобы "российском следе" в трагедии 2002 года. Часть из них начала подозревать, что катастрофа могла быть первым терактом в независимой Украине.

"Говорят, что планы Путина были еще в 2004 году, а я думаю, что еще с 2002 года. Первые террористы - это те асы, которые создали эту трагедию", - заявил журналистам Зиновий Галайко, отец погибшего на Скнылове старшеклассника, в 2014 году.

Скниловская трагедия - как это было

27 июля 2002 года во время авиашоу на военном аэродроме в Скнилове под Львовом самолет под управлением пилотов-асов Владимира Топонаря и Юрия Егорова, рисуя в воздухе "косую петлю с поворотом", не смог выйти из фигуры, поскольку пролетал слишком низко над землей.





Многотонная машина задела дерево и, ударившись крылом о бетон, начала скользить вдоль земли через летное поле, перемалывая на ходу людей, как через мясорубку. Падая, Су-27 задел демонстрационный самолет, оторвал ему хвост, убивший много людей, упал на землю и взорвался. Пилоты успели катапультироваться.

Скниловских генералов, командовавших шоу, напомним, суд оправдал. Второго пилота Юрия Егорова помиловали (сократили срок с восьми до трех лет – он уже отсидел), заместителя руководителя полетами Юрия Яцюка также освободили досрочно за хорошее поведение и он уехал домой в Полтавскую область.



Пилот Владимир Топонарь был приговорен к 14 годам заключения, из которых отсидел 11. Он отбывал срок в колонии-поселении в Киевской области для тех, кто совершил преступление по неосторожности (там не такой строгий режим, как в тюрьме). Женился во второй раз на продавщице местного магазина.



12 лет назад Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял коллективный иск от пострадавших. "Скниловцы" требуют, чтобы государство Украина официально извинилось перед ними, а также выплатило материальную компенсацию.



Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.