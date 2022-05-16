Сказочную шляпу на главной елке столицы заменят классической звездой

14:55 14 декабря Киев, Украина

Колдовскую шляпу на верхушке главной елки столицы, по многочисленным просьбам общественности, заменят на классическую звезду.



Об этом сообщил в эфире "Громадського радио" Игорь Добруцкий, основатель проекта Об этом сообщил в эфире "Громадського радио" Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine , который уже несколько лет организует новогодние праздники в столице.

"Когда она будет готова, трудно спрогнозировать, поскольку все получилось вне плана, и спонтанно все трудно изменить, но мы все сделаем, чтобы до 19 декабря на открытие елки все успеть", - отметил Добруцкий.

Он также добавил, что шляпа, которую раскритиковала часть общества, и которую сняли, согласно тематическому замыслу проекта, была сказочной, поскольку одной из тематик, которую предложили общественности организаторы, является тематика "Сказочный лес" с волшебными героями для детей.

"В этом году общественности предложили три тематики этого года: кристаллы возле арки Дружбы народов, Петриковская роспись на Контрактовой площади и сказочный лес со сказочными героями на Софийской площади, где впервые должна была быть главная елка для детей в новом наряде. Это просто творческий проект, и все. То, что каждый видел, это уже их личные фантазии. Именно поэтому эта шляпа по замыслу темы про сказочный лес была волшебной, а не колдовской, как некоторые интерпретируют", - добавил организатор.

По мнению Добруцкого, не следует также связывать Рождество и елку, ведь елка - это просто атмосфера праздника, а не символ Рождества. Традиция ставить елку пришла к нам со времен Петра Первого, из Голландии, Германии.

"Это сказка для детей, творчество, и ее следовало так и воспринять. Но из-за этой шляпы мнения разделились, к сожалению. А тему сказочности надо было бы довести до логического конца. А так сегодня мы остановили весь процесс, иллюминацию, много героев тематических было сделано по замыслу. Непонятно, как ставить с ними фотозоны и как теперь их воспримет общество, когда оно "накручено", к тому же, еще и церковью. Словом, ломается общий концепт замысла", - добавил он.

Добруцкий добавил, что расходы на обустройство праздника небольшие - это максимум 200 тыс. гривен.