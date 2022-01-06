"Скажи Путину нет": в Киеве, накануне переговоров НАТО и РФ, пройдет флешмоб против имперской политики главы Кремля

18:07 06 Январь Киев, Украина

Объединение патриотов и единомышленников "Движение Сопротивления Капитуляции" призвало всех неравнодушных присоединиться к кампании-флешмоба "Скажи нет Путину!"



Суть акции – накануне международных переговоров НАТО и РФ донести до Запада, что компромиссы с Путиным недопустимы. Также активисты требуют от украинских властей отказаться от российских сценариев "урегулирования ситуации".

“К сожалению, зло бодрствует на праздники. Путин хочет утопить в крови Казахстан, а 10 января принудить Украину к капитуляции. Для этого он держит на нашей границе 100-тысячную орду. Компромиссы с Путиным приведут только к новым войнам и жертвам...

9 января украинцы по всему миру выйдут, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать «нет» Путину и его имперской политике. 9 января в Киеве в 11:30 мы соберемся на Михайловской площади, чтобы заявить позицию украинцев”, – говорится в сообщении движения.

"Движение Сопротивления Капитуляции" отмечает: “10 января будет решаться судьба Украины. Она может быть решена без нашего участия. Поэтому мы должны выйти и передать свое послание миру. Украинцы собираются не только в Киеве. В Чикаго, США, акция состоится в 15:00, место – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорке, США – в 14:00, место – Union Square Park. Призываем вас на 9 января организовывать подобные акции на местах”.