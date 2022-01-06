"Скажи Путину нет": в Киеве, накануне переговоров НАТО и РФ, пройдет флешмоб против имперской политики главы Кремля

Объединение патриотов и единомышленников "Движение Сопротивления Капитуляции" призвало всех неравнодушных присоединиться к кампании-флешмоба "Скажи нет Путину!"
Суть акции – накануне международных переговоров НАТО и РФ донести до Запада, что компромиссы с Путиным недопустимы. Также активисты требуют от украинских властей отказаться от российских сценариев "урегулирования ситуации".
Суть акции – накануне международных переговоров НАТО и РФ донести до Запада, что компромиссы с Путиным недопустимы. Также активисты требуют от украинских властей отказаться от российских сценариев "урегулирования ситуации".
"Движение Сопротивления Капитуляции" отмечает: “10 января будет решаться судьба Украины. Она может быть решена без нашего участия. Поэтому мы должны выйти и передать свое послание миру. Украинцы собираются не только в Киеве. В Чикаго, США, акция состоится в 15:00, место – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорке, США – в 14:00, место – Union Square Park. Призываем вас на 9 января организовывать подобные акции на местах”.
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