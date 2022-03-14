Скандальную книгу "Дело Василия Стуса" раскупили за считанные минуты

19 октября Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи — по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.
После запрета суда на распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" весь имеющийся тираж книги раскупили «за считанные минуты».
Об этом сообщили в издательстве Vivat.
Пока запрет суда не вступил в силу, издательство допечатает и выпустит в продажу новый тираж книги об одном из самых известных представителей украинского диссидентского движения.
«Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право», — заявили в издательстве.
По предварительным оценкам, новая партия книг появится в продаже 2 ноября. Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat или лично у автора Вахтанга Кипиани.
Представительница Vivat Екатерина Аврамчук в комментарии Бабелю сообщила, что в продаже было около 20 тысяч книг. Проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.
/>Виктор Медведчук был адвокатом украинского поэта-диссидента Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом Медведчук заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.
Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи — по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.
После запрета суда на распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" весь имеющийся тираж книги раскупили «за считанные минуты».
Об этом сообщили в издательстве Vivat.
Пока запрет суда не вступил в силу, издательство допечатает и выпустит в продажу новый тираж книги об одном из самых известных представителей украинского диссидентского движения.
«Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право», — заявили в издательстве.
По предварительным оценкам, новая партия книг появится в продаже 2 ноября. Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat или лично у автора Вахтанга Кипиани.
Представительница Vivat Екатерина Аврамчук в комментарии Бабелю сообщила, что в продаже было около 20 тысяч книг. Проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.
/>Виктор Медведчук был адвокатом украинского поэта-диссидента Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом Медведчук заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.
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