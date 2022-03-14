Скандальную книгу "Дело Василия Стуса" раскупили за считанные минуты

14:52 19 октября Киев, Украина

19 октября Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи — по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.

После запрета суда на распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" весь имеющийся тираж книги раскупили «за считанные минуты».

Об этом сообщили в издательстве Vivat.

Пока запрет суда не вступил в силу, издательство допечатает и выпустит в продажу новый тираж книги об одном из самых известных представителей украинского диссидентского движения.

«Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право», — заявили в издательстве.

По предварительным оценкам, новая партия книг появится в продаже 2 ноября. Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat или лично у автора Вахтанга Кипиани.

Представительница Vivat Екатерина Аврамчук в комментарии Бабелю сообщила, что в продаже было около 20 тысяч книг. Проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.

/>Виктор Медведчук был адвокатом украинского поэта-диссидента Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом Медведчук заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.