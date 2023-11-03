Скандал в Минздраве Украины: ложные диагнозы новорожденным для выплат

Министр здравоохранения Украины, Виктор Ляшко, заявил о том, что в перинатальных центрах и родильных отделениях Украины устанавливают ложные диагнозы новорожденным с целью получить дополнительные выплаты от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) за медицинские услуги.
Эта информация была представлена в рамках брифинга, организованного пресс-службой Минздрава.
В последнее время Министерство здравоохранения и НСЗУ провели мониторинг в перинатальных центрах и родильных отделениях медицинских учреждений, которые предоставляют медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий.
Виктор Ляшко подчеркнул важность обеспечения финансовой способности больниц предоставлять квалифицированную медицинскую помощь пациентам. Однако он отметил, что анализ качества предоставляемых услуг выявил необходимость пересмотра подходов к неонатальной помощи. Министр подчеркнул, что больницы, законтрактованные на предоставление перинатальной и неонатальной помощи, должны в первую очередь беспокоиться о пациентах, а не о финансовых выгодах от НСЗУ за медицинские услуги для "больных" детей.
По предварительным расчетам НСЗУ, примерно 30% детей становились объектами двойной оплаты для медицинских учреждений. Почти 20% новорожденных по всей стране переводили в другие медицинские учреждения, что оказывало негативное воздействие на их состояние в процессе транспортировки.
Кроме того, в некоторых больницах новорожденным устанавливали диагнозы, которые не являются патологией, а скорее временным состоянием пациента и не должны были служить основанием для "лечения". Минздрав также отметил, что в 2023 году заметно увеличилось количество кесаревых сечений, что может свидетельствовать о проведении операций без медицинских показаний, исключительно с целью получения финансовой выгоды за этот вид вмешательства.
Эта информация была представлена в рамках брифинга, организованного пресс-службой Минздрава.
В последнее время Министерство здравоохранения и НСЗУ провели мониторинг в перинатальных центрах и родильных отделениях медицинских учреждений, которые предоставляют медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий.
Виктор Ляшко подчеркнул важность обеспечения финансовой способности больниц предоставлять квалифицированную медицинскую помощь пациентам. Однако он отметил, что анализ качества предоставляемых услуг выявил необходимость пересмотра подходов к неонатальной помощи. Министр подчеркнул, что больницы, законтрактованные на предоставление перинатальной и неонатальной помощи, должны в первую очередь беспокоиться о пациентах, а не о финансовых выгодах от НСЗУ за медицинские услуги для "больных" детей.
По предварительным расчетам НСЗУ, примерно 30% детей становились объектами двойной оплаты для медицинских учреждений. Почти 20% новорожденных по всей стране переводили в другие медицинские учреждения, что оказывало негативное воздействие на их состояние в процессе транспортировки.
Кроме того, в некоторых больницах новорожденным устанавливали диагнозы, которые не являются патологией, а скорее временным состоянием пациента и не должны были служить основанием для "лечения". Минздрав также отметил, что в 2023 году заметно увеличилось количество кесаревых сечений, что может свидетельствовать о проведении операций без медицинских показаний, исключительно с целью получения финансовой выгоды за этот вид вмешательства.
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