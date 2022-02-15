Скандал на нацотборе для Евровидения-2022

Общественный вещатель обратится в правоохранительные органы по предоставлению Алиной Паш поддельных документов. Об этом заявил глава правления компании Николай Чернотицкий.
Накануне Государственная пограничная служба сообщила , что не выдавала победительнице нацотбора на «Евровидение-2022» справку о законном пересечении государственной границы Украины в 2015 году. Следовательно, «Общественное» обратилось к пограничникам с официальным запросом. Там пообещали дать ответ до 11:00 16 февраля.
«После получения официального ответа будет собран оргкомитет «Евровидения», на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на «Евровидении», – написал Николай Чернотицкий.
Напомним, скандал с финалисткой нацотбора на Евровидение Алиной Паш возник из-за того, что ранее певица в телеинтервью сама сообщала, что незаконно посещала оккупированный Крым с территории России в 2015 году, а затем открестилась от этого заявления. Следует отметить, что посещение оккупированных территорий в обход украинского законодательства противоречит условиям участия в национальном отборе Евровидения.
Ранее Общественный вещатель заявлял, что не имеет доказательств нарушения певиц правил отбора. Певица предоставила Общественному письмо с подписью начальника Главного центра обработки специальной информации, якобы подтвердившего, что Алина Паш выезжала за пределы государственной границы Украины через КПВВ «Чаплинка» 11 августа 2015 года и 13 августа снова через тот же пункт заезжала на территорию Украины.
Общественный активист Сергей Стерненко считает, что эта информация не соответствует действительности , а певица действительно посещала оккупированный полуостров с помощью российских авиалиний, незаконно прилетев в Крым из Москвы.
Накануне Государственная пограничная служба сообщила , что не выдавала победительнице нацотбора на «Евровидение-2022» справку о законном пересечении государственной границы Украины в 2015 году. Следовательно, «Общественное» обратилось к пограничникам с официальным запросом. Там пообещали дать ответ до 11:00 16 февраля.
«После получения официального ответа будет собран оргкомитет «Евровидения», на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на «Евровидении», – написал Николай Чернотицкий.
Напомним, скандал с финалисткой нацотбора на Евровидение Алиной Паш возник из-за того, что ранее певица в телеинтервью сама сообщала, что незаконно посещала оккупированный Крым с территории России в 2015 году, а затем открестилась от этого заявления. Следует отметить, что посещение оккупированных территорий в обход украинского законодательства противоречит условиям участия в национальном отборе Евровидения.
Ранее Общественный вещатель заявлял, что не имеет доказательств нарушения певиц правил отбора. Певица предоставила Общественному письмо с подписью начальника Главного центра обработки специальной информации, якобы подтвердившего, что Алина Паш выезжала за пределы государственной границы Украины через КПВВ «Чаплинка» 11 августа 2015 года и 13 августа снова через тот же пункт заезжала на территорию Украины.
Общественный активист Сергей Стерненко считает, что эта информация не соответствует действительности , а певица действительно посещала оккупированный полуостров с помощью российских авиалиний, незаконно прилетев в Крым из Москвы.
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