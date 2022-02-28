Ситуация в регионах Украины на утро 28 февраля

08:29 28 Февраль Киев, Украина

По данным украинских властей и Вооруженных сил, российские кафиры минувшей ночью снизили темпы наступления.

Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

В нарушение норм Международного гуманитарного права кафиры коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

На утро, по данным областных государственных администраций, ситуация в регионах такова:

Житомирщина: всю ночь сирены. В общем, ситуация контролируемая.

Кировоградщина: ночь прошла относительно спокойно.

Волынь: тихо. Воздушных тревог не было.

Херсон: в городе ночь была тихая. В Каховке грады сильные!

Запорожская область: Бердянск оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Ровно: Сегодня впервые с начала войны в городе не было утром воздушной тревоги.

Винница: относительно спокойно.

Хмельницкий: Спокойно. Но была воздушная тревога. Область приняла 20 тысяч человек, в том числе следовавших транзитом.

Черкассы: последний отбой воздушной тревоги был в 3 утра. С тех пор спокойно. На утро в Черкассах – воздушная тревога.

Полтава: относительно тихо. В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.

Луганщина: Ночь относительно спокойно. Наутро — двенадцать единиц техники, из них четыре танка двинулись в сторону Сватового. Воздушная тревога.

Донеччина: Тяжелые бои за Мариуполь и Волноваху.

Тернополь: спокойно Одесса: ночь в городе – относительно спокойно. Ситуация в области под контролем ВСУ

Ивано - Франковск: ситуация спокойная

Николаевщина: несколько раз в ночи тревога, в общем, ситуация стабильная.

Днепр: относительно тихо, ситуация контролируемая.

Харьковщина: Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.

Киевщина: Воздушные тревоги. Горячее было под Ирпенем, на Вышгородском направлении, обстрелы. Ситуация контролируется ВСУ.

Львовщина: ситуация спокойная.

Напомним, главная потеря минувшей ночью - Бердянский район. Он оккупирован россиянами. Об этом сообщила Бердянская районная государственная администрация. В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.