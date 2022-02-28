Ситуация в регионах Украины на утро 28 февраля

По данным украинских властей и Вооруженных сил, российские кафиры минувшей ночью снизили темпы наступления.
Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
В нарушение норм Международного гуманитарного права кафиры коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
На утро, по данным областных государственных администраций, ситуация в регионах такова:
Житомирщина: всю ночь сирены. В общем, ситуация контролируемая.
Кировоградщина: ночь прошла относительно спокойно.
Волынь: тихо. Воздушных тревог не было.
Херсон: в городе ночь была тихая. В Каховке грады сильные!
Запорожская область: Бердянск оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Ровно: Сегодня впервые с начала войны в городе не было утром воздушной тревоги.
Винница: относительно спокойно.
Хмельницкий: Спокойно. Но была воздушная тревога. Область приняла 20 тысяч человек, в том числе следовавших транзитом.
Черкассы: последний отбой воздушной тревоги был в 3 утра. С тех пор спокойно. На утро в Черкассах – воздушная тревога.
Полтава: относительно тихо. В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.
Луганщина: Ночь относительно спокойно. Наутро — двенадцать единиц техники, из них четыре танка двинулись в сторону Сватового. Воздушная тревога.
Донеччина: Тяжелые бои за Мариуполь и Волноваху.
Тернополь: спокойно Одесса: ночь в городе – относительно спокойно. Ситуация в области под контролем ВСУ
Ивано - Франковск: ситуация спокойная
Николаевщина: несколько раз в ночи тревога, в общем, ситуация стабильная.
Днепр: относительно тихо, ситуация контролируемая.
Харьковщина: Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.
Киевщина: Воздушные тревоги. Горячее было под Ирпенем, на Вышгородском направлении, обстрелы. Ситуация контролируется ВСУ.
Львовщина: ситуация спокойная.
Напомним, главная потеря минувшей ночью - Бердянский район. Он оккупирован россиянами. Об этом сообщила Бердянская районная государственная администрация. В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
В нарушение норм Международного гуманитарного права кафиры коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
На утро, по данным областных государственных администраций, ситуация в регионах такова:
Житомирщина: всю ночь сирены. В общем, ситуация контролируемая.
Кировоградщина: ночь прошла относительно спокойно.
Волынь: тихо. Воздушных тревог не было.
Херсон: в городе ночь была тихая. В Каховке грады сильные!
Запорожская область: Бердянск оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Ровно: Сегодня впервые с начала войны в городе не было утром воздушной тревоги.
Винница: относительно спокойно.
Хмельницкий: Спокойно. Но была воздушная тревога. Область приняла 20 тысяч человек, в том числе следовавших транзитом.
Черкассы: последний отбой воздушной тревоги был в 3 утра. С тех пор спокойно. На утро в Черкассах – воздушная тревога.
Полтава: относительно тихо. В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.
Луганщина: Ночь относительно спокойно. Наутро — двенадцать единиц техники, из них четыре танка двинулись в сторону Сватового. Воздушная тревога.
Донеччина: Тяжелые бои за Мариуполь и Волноваху.
Тернополь: спокойно Одесса: ночь в городе – относительно спокойно. Ситуация в области под контролем ВСУ
Ивано - Франковск: ситуация спокойная
Николаевщина: несколько раз в ночи тревога, в общем, ситуация стабильная.
Днепр: относительно тихо, ситуация контролируемая.
Харьковщина: Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.
Киевщина: Воздушные тревоги. Горячее было под Ирпенем, на Вышгородском направлении, обстрелы. Ситуация контролируется ВСУ.
Львовщина: ситуация спокойная.
Напомним, главная потеря минувшей ночью - Бердянский район. Он оккупирован россиянами. Об этом сообщила Бердянская районная государственная администрация. В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии