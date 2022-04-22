Ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины

13:05 22 апреля Киев, Украина

21 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток остается устойчивым.



Из Украины за минувшие сутки выбыли более 32 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 37 тысяч человек, из них более 33 тысяч – украинцы. Оформлено более 280 грузовиков с гуманитарной помощью.