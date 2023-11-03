Ситуация в энергосистеме Украины: более чем 1,5 тысячи потребителей остались без света

15:16 03 ноября Киев, Украина

Атаки дронов в Винницкой области и обстрелы Харькова привели к отключению электроэнергии для более чем 1,5 тысячи потребителей, как сообщает Министерство энергетики.



В Харькове, в результате ночных обстрелов, остались без электропитания 146 домохозяйств и 13 юридических лиц. В Винницкой области, из-за падения обломков сбитого беспилотного аппарата, 1562 потребителя лишились света. На момент утра, большинство из них уже было восстановлено.



В течение 2 ноября, в Донецкой области, из-за обстрелов, энергоснабжение было приостановлено для 2709 абонентов. В Днепропетровской области, вследствие боевых действий, были временно отключены 166 потребителей, но энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. За последние сутки, в районах прифронтовых боев, было восстановлено электроснабжение для более чем 11 тысяч потребителей.



В результате военных действий, некоторые потребители в Запорожской, Черниговской и Херсонской областях остаются без электропитания. В Херсоне, более тысячи потребителей лишились света из-за наводнения, а также из-за технических сбоев на Херсонской теплоэлектростанции.



Сумская область получила свет благодаря подключению поселка, который ранее был отключен из-за технических проблем. Электропитание восстановлено для более чем 2 тысяч потребителей.



Также стоит отметить, что один из блоков теплоэлектростанции вышел из планового ремонта, что добавило в энергосистему 100 МВт мощности.