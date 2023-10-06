Ситуация в энергосистеме Украины 6 октября

12:26 06 октября Киев, Украина

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами была повреждена линия электропередачи, а в Киевской области обесточивались 50 тысяч потребителей.





Ситуация в регионах Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго

"В результате утреннего ракетного удара по центру Харькова повреждены линии электропередачи, временно без света остаются 33 юридических и 127 физических потребителей", — отметили в министерстве.

В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 23 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.



5 октября действием защиты отключалась подстанция 110 кВ в Киевской области, в результате чего было обесточено 50 тысяч потребителей, в настоящее время все заживлены.



В Херсоне после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС остаются обесточенными 2 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.



Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,79 метра. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.



Генерация электроэнергии

Электрической энергии, производимой украинскими электрическими станциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

"Специалисты продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро- и атомной", — указали в Минэнерго.

5 октября применялись ограничения на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 404 МВт.



Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 900,00 МВт-час. Экспорт в Словакию и Молдову составил 1584,00 МВт-час.