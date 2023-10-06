Ситуация в энергосистеме Украины 6 октября

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами была повреждена линия электропередачи, а в Киевской области обесточивались 50 тысяч потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Ситуация в регионах
Ситуация в регионах
В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 23 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
5 октября действием защиты отключалась подстанция 110 кВ в Киевской области, в результате чего было обесточено 50 тысяч потребителей, в настоящее время все заживлены.
В Херсоне после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС остаются обесточенными 2 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,79 метра. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.
Генерация электроэнергии
Электрической энергии, производимой украинскими электрическими станциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
5 октября действием защиты отключалась подстанция 110 кВ в Киевской области, в результате чего было обесточено 50 тысяч потребителей, в настоящее время все заживлены.
В Херсоне после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС остаются обесточенными 2 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,79 метра. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.
Генерация электроэнергии
Электрической энергии, производимой украинскими электрическими станциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
5 октября применялись ограничения на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 404 МВт.
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 900,00 МВт-час. Экспорт в Словакию и Молдову составил 1584,00 МВт-час.
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 900,00 МВт-час. Экспорт в Словакию и Молдову составил 1584,00 МВт-час.
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