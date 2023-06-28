Ситуация в энергосистеме Украины 28 июня

12:14 28 июня Киев, Украина

Вчера с 19:00 до 23:00 из-за недостаточной общей мощности электростанций для удовлетворения вечернего энергопотребления, энергосистема Украины получала аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши.

Каждый час поступало 150 МВт, общим объемом 1200 МВт·ч.

Дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков. Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку.

Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 28 июня.

Энергетики напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Наша страна может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E. При этом импорт и экспорт электроэнергии вчера не велись.



Пока производства электроэнергии достаточно для потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. Продолжается ремонтная кампания на ТЭС и некоторых блоках АЭС. Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для компенсации непредсказуемого исключения некоторых энергоблоков с работы, особенно в вечерние часы, когда потребление растет.



Укрэнерго восстановило часть оборудования на одной из подстанций в южном регионе, которая трижды терпела повреждения в результате ракетных атак россиян. Активные восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных массированными атаками врага энергообъектах. Также производятся плановые ремонты оборудования.



В результате обстрелов россиянами в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях есть повреждения в сетях облэнерго. Ремонтные работы проводятся при условии безопасности ситуации.