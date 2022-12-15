Ситуация в энергосистеме Украины осложняется погодными условиями

В энергетической системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.
Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.
Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.
Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.
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