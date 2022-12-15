Ситуация в энергосистеме Украины осложняется погодными условиями

12:25 15 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.



Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра. В энергетической системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии , а ситуация в целом осложняется погодными условиями.Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.