Ситуация в энергосистеме Украины осложняется погодными условиями

12:25 15 декабря Киев, Украина

В энергетической системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.

Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.
 
"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.
 
"Ремонтные бригады Укрэнерго вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", – отметили в НЭК.