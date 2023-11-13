Ситуация в энергосистеме на 13 ноября - Минэнерго

12:22 13 ноября Киев, Украина

Из-за непогоды, по состоянию на 13 ноября, без света остаются потребители в восьми областях Украины. В Донецкой области из-за обстрела осталась без электроснабжения шахта, где под землей находились 28 горняков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.



Последствия непогоды

В Днепропетровской области в результате сложных погодных условий электроснабжение отключалось в 293 населенных пунктах. Без света оставалось более 77 тысяч потребителей. В настоящее время отключенными остаются 52 населенных пункта – более 7 тысяч потребителей.



На Сумщине из-за неблагоприятных погодных условий – без света более 1,2 тысяч потребителей.



На Днепропетровщине ураганом был поврежден наземный распределительный газопровод низкого давления – без газоснабжения остались жители частного сектора. Утечки газа нет. Ведутся ремонтные работы.



Также из-за сильных порывов ветра на утро 13 ноября оставались обесточенными абоненты в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Черниговской областях. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.



В ведомстве отметили, что энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

"В краткосрочный ремонт выводился один блок ТЭС. Сейчас он переведен в резерв", — добавили в Минэнерго

Ситуация в прифронтовых областях

В Донецкой области из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт. В момент отключения под землей находились 28 человек. Все выведены на поверхность.



На Харьковщине энергетики восстановили свет для более чем 1,6 тысяч потребителей.



В Черниговской области из-за обстрелов со стороны армии рф полностью и частично обесточены 18 населенных пунктов.



Без света из-за боевых действий остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.