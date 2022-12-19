Ситуация сложная: аварийные отключения света продолжаются в 10 областях

11:32 19 декабря Киев, Украина





Как сообщили в НЭК По состоянию на 11 утра 19 декабря после ночных обстрелов войсками рф в Украине тяжелая ситуация в энергетике, аварийные отключения света продолжаются в десяти областях.Как сообщили в НЭК Укрэнерго , аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

"В энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению , есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады начинают ремонтно-аварийные работы", - сообщили в НЭК.

Также в Укрэнерго рассказали, что в южном и восточном регионах россияне обстреляли деоккупированные районы, там есть повреждения.

"Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев", - говорится в сообщении.

Приоритетно подключили объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям "может занять длительное время", добавили в Укрэнерго. Там также подчеркнули, что ситуация с электроэнергией контролируется.