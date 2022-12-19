Ситуация сложная: аварийные отключения света продолжаются в 10 областях

По состоянию на 11 утра 19 декабря после ночных обстрелов войсками рф в Украине тяжелая ситуация в энергетике, аварийные отключения света продолжаются в десяти областях.
Как сообщили в НЭК Укрэнерго, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Как сообщили в НЭК Укрэнерго, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Также в Укрэнерго рассказали, что в южном и восточном регионах россияне обстреляли деоккупированные районы, там есть повреждения.
Приоритетно подключили объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям "может занять длительное время", добавили в Укрэнерго. Там также подчеркнули, что ситуация с электроэнергией контролируется.
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