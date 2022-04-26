Ситуация с нарушением прав пациентов с редкими генетическими заболеваниями в Украине

10:58 27 ноября Киев, Украина

При содействии Общественной организации «Агентство развития демократии и информационных свобод», 25 ноября была проведена пресс-конференция на тему: «ЄСПЧ обязал государство предоставить дорогостоящее лечение орфанному пациенту».



В конференции приняли участие:

руководитель ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод» Юрий Федоренко;

президент Благотворительного Фонда «Дети со спинальной мышечной атрофией» Виталий Матюшенко;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Богдан Торохтий;

государственный секретарь Министерства здравоохранения Украины Инна Солодка;

директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало;

врач-невролог ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН» Андрей Шатилло.

В программе Минздрава Украины отсутствует направление для лечения спинальной мышечной атрофии, отсутствует государственная политика по орфанным заболеваниям в целом, что не дает возможности пациентам своевременно, качественно и в полном объеме получить эффективное лечение. Ввиду сложившейся ситуации, родители больного спинальной мышечной атрофией ребенка обратились с иском в Европейский суд по правам человека.



5 ноября 2020 5 ноября 2020 ЕСПЧ в порядке Правила 39 Регламента Суда принял промежуточное решение по делу «Гиря против Украины» о применении срочных мер до начала рассмотрения основной жалобы в связи с угрозой для жизни заявителя.



Родители больных детей надеются, что решение ЕСПЧ заставит государство разработать соответствующую нормативную базу и системный подход в лечении спинальной мышечной атрофии.

Руководитель ОО АРДИС Юрий Федоренко, подчеркнул необходимость предоставления родителям, чьи дети страдают от спинальной мышечной атрофии, протокола законных действий для предоставления квалифицированной системной медицинской помощи.

Участникам пресс-конференции была предоставлена дорожная карта для более быстрой реализации плана по предоставлению дорогостоящего лечения орфанным пациентам.