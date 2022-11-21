Ситуация с электроснабжением в Украине контролируемая, но надо дальше экономить – Минэнерго

11:23 21 ноября Киев, Украина

В Министерстве энергетики заверили, что ситуация с электроснабжением в Украине сложная, но контролируемая, а распространяемая информация о критической ситуации, является недостоверной.

«Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы», – отметили в министерстве.

В то же время украинцев призвали помочь энергетикам уменьшить нагрузку на сеть. Для этого, по оценке Минэнерго , каждая семья должна сократить потребление электроэнергии на 25%.