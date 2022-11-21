Ситуация с электроснабжением в Украине контролируемая, но надо дальше экономить – Минэнерго

В Министерстве энергетики заверили, что ситуация с электроснабжением в Украине сложная, но контролируемая, а распространяемая информация о критической ситуации, является недостоверной.
В то же время украинцев призвали помочь энергетикам уменьшить нагрузку на сеть. Для этого, по оценке Минэнерго, каждая семья должна сократить потребление электроэнергии на 25%.
Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий также отметил , что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже в ближайшее время, если не будет дальнейших обстрелов.
В ДТЭК добавили, что работают над тем, чтобы уменьшить продолжительность плановых отключений электроэнергии с четырех часов до одного-двух. Впрочем, по словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, плановые отключения пока останутся.
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