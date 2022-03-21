Ситуация на западной границе

20 марта госграницу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 66 тысяч человек и почти 14 тысяч транспортных средств.
В течение нескольких последних дней пассажиропоток на западном участке границы остается постоянным.
За прошедшие сутки из Украины выбыли почти 47 тысяч человек.
За прошедшие сутки из Украины выбыли почти 47 тысяч человек.
Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.
Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Также рекомендуем для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
В Украину за минувшие сутки прибыли почти 20 тысяч человек. Почти 17 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины. Спасибо нашим соотечественникам!
В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 351 тысячи наших земляков.
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