Ситуация на западной границе

12:51 21 марта Киев, Украина

20 марта госграницу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 66 тысяч человек и почти 14 тысяч транспортных средств.

В течение нескольких последних дней пассажиропоток на западном участке границы остается постоянным.



За прошедшие сутки из Украины выбыли почти 47 тысяч человек.

Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Также рекомендуем для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.



В Украину за минувшие сутки прибыли почти 20 тысяч человек. Почти 17 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины. Спасибо нашим соотечественникам!



В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 351 тысячи наших земляков.