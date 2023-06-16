Ситуация на Херсонщине: вода отходит от домов, зафиксированы случаи холеры и кишечной палочки

11:34 13 июня Киев, Украина

На восьмые сутки противостояния водной стихии и ликвидации последствий российского террора, в Херсонской области сохраняется тенденция на спад уровня воды.

"По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,70 м, что на 27 см меньше, чем вчера вечером", - сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По оперативным данным Херсонской ОВА, на Правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. За прошедший день вода отошла от 200 домов.



Вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников: неизвестной женщины и пятидесятилетнего мужчины. Всего известно о 10 погибших. Еще 20 человек получили ранения, без вести пропавшими числятся 40. К ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС привлечены 1600 человек. По состоянию на данный момент спасены 2757 человек, сообщает глава ОВА.



Между тем, на Левобережье ситуация остается критической. Затоплены 17 населенных пунктов. Спасены 133 человека.

Начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олег Павленко сообщил, что на затопленных территориях в результате подрыва плотины Каховской ГЭС зафиксированы случаи холеры и кишечной палочки.