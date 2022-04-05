Система образования Италии приняла более 10 000 украинских детей-беженцев

07:42 05 апреля Киев, Украина

Более 10 тыс. украинских детей, ставших беженцами из-за российского вторжения, были причислены в школы и детсады в Италии.

Об этом сообщает министерство образования Италии, пишет ANSA .



Отмечается, что 4876 детей из Украины были приняты в начальные школы, 2467 - в средние и 791 - в старшие классы.



Кроме того, 1930 маленьких украинцев пошли в Италию в детские сады.