Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах

07:35 09 декабря Киев, Украина

На западе, юге и востоке Украины ожидаются сильные порывы ветра, на остальной территории страны ветер умеренной силы, но возможна гололедица.



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Синоптики обещают облачность с прояснениями. Без существенных осадков, только в Одесской и Херсонской областях местами небольшой дождь со снегом, гололедица. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза. Днем в Украине обещают от 4 мороза до 1 градуса тепла. На западе и юге днем от -4 до +1, ночью 0-5 градусов мороза. На Закарпатье и в Одесской области ночью температура воздуха опустится до 1 градуса ниже нуля, а днем — 2 градусов тепла.



В Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 2-4 градуса ниже нуля.