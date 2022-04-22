Синоптики обещают в Карпатах ночью до 8 градусов мороза

08:25 25 ноября Киев, Украина

На юге страны синоптики обещают максимальную температуру воздуха до +10 градусов, а вот на востоке ожидается температура пониже, дождь с мокрым снегом и ночная гололедица



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Синоптики обещают переменную облачность. В восточных, большинстве северных и центральных областях небольшой дождь. Ночью на востоке страны дожди с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов выше нуля. На Прикарпатье и крайнем юге температура поднимется до 10 градусов тепла. В Карпатах ночью 3-8 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов выше нуля.



В среду в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, а ночью без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет 4-6 градусов выше нуля.