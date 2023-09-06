Символ Независимости и Победы: сегодня Украина празднует День Государственного флага

10:21 23 августа Киев, Украина

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. С ним идут в бой, им укутываются возвращающиеся домой из плена. Его цветом подсвечивают культурные памятники и правительственные здания по всему миру.

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Он особенный – на нем оставили слова и подписи наши защитники и защитницы.

"Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг.



После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее войны за независимость Украины. И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся.



С Днем Государственного флага Украины!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.

По его словам, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", - подчеркнул Глава государства.