Символ Независимости и Победы: сегодня Украина празднует День Государственного флага

10:21 23 августа Киев, Украина

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. С ним идут в бой, им укутываются возвращающиеся домой из плена. Его цветом подсвечивают культурные памятники и правительственные здания по всему миру.
 
Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Он особенный – на нем оставили слова и подписи наши защитники и защитницы.
"Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг.

После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее войны за независимость Украины. И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся.

С Днем Государственного флага Украины!
Слава Украине!", - сказал Зеленский. 
По его словам, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.
"И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", - подчеркнул Глава государства.
Праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины согласно указу Президента от 23 августа 2004 года . В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.