Символ Независимости и Победы: сегодня Украина празднует День Государственного флага

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. С ним идут в бой, им укутываются возвращающиеся домой из плена. Его цветом подсвечивают культурные памятники и правительственные здания по всему миру.
Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Он особенный – на нем оставили слова и подписи наши защитники и защитницы.
По его словам, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.
Праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины согласно указу Президента от 23 августа 2004 года . В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.
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