Символ единства: НБУ представил монету "Антоновский мост"

15:18 10 ноября Киев, Украина





Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба банка.



Отмечено, что монета посвящена наиболее упоминавшемуся мосту в Украине — одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом.



Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что она будет символически напоминать об единении, отваге и выносливости К годовщине освобождения Херсона от российских войск Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост" Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба банка.Отмечено, что монета посвящена наиболее упоминавшемуся мосту в Украине — одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом.Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что она будет символически напоминать об единении, отваге и выносливости

украинского народа в условиях российской агрессии.

В банке также сообщили, что по своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. На аверсе, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.



В то же время ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты, а также транспортные развязки на обоих концах моста.



Дизайн реверса монеты исполнили художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуко. Скульптор – Владимир Демьяненко.



Эти монеты будут использоваться в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в обращение НБУ введет около 10 миллионов таких памятных монет.