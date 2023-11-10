Символ единства: НБУ представил монету "Антоновский мост"

К годовщине освобождения Херсона от российских войск Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост".
Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба банка.
Отмечено, что монета посвящена наиболее упоминавшемуся мосту в Украине — одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что она будет символически напоминать об единении, отваге и выносливости
Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба банка.
Отмечено, что монета посвящена наиболее упоминавшемуся мосту в Украине — одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что она будет символически напоминать об единении, отваге и выносливости
украинского народа в условиях российской агрессии.
В банке также сообщили, что по своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. На аверсе, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
В то же время ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты, а также транспортные развязки на обоих концах моста.
Дизайн реверса монеты исполнили художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуко. Скульптор – Владимир Демьяненко.
Эти монеты будут использоваться в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в обращение НБУ введет около 10 миллионов таких памятных монет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии