Симферополь снова ограничен в подаче воды: теперь 4 часа в день

20:38 16 ноября Киев, Украина

Проблема водоснабжения в оккупированном Крыму приобретает катастрофические масштабы. С 17 ноября жители полуострова будут получать воду не более четырех часов в сутки.

Об этом сообщает "коммунальное предприятие" "Вода Крыма".



"Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00. Пятница, суббота, воскресенье с 18-00 до 22-00".



О графике подачи воды по понедельникам обещают сообщить позже.



Коммунальщики пояснили, что ограничения связаны с "критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов". Они будут действовать "до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения".