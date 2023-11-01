Швейцария продлевает статус защиты для украинцев

15:11 01 ноября Киев, Украина

Правительство Швейцарии приняло решение продлить временный статус защиты для украинцев, которые покинули свою родину в связи с полномасштабным вторжением россии, до 4 марта 2025 года.



Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.



Решение было принято на заседании 1 ноября, и оно объясняется тем, что ожидается, что ситуация в Украине не изменится в ближайшем будущем. Этот шаг приносит ясность как украинским беженцам, так и различным кантонам, общинам и работодателям.



Федеральный совет подчеркнул важность тесной координации с Европейским союзом, учитывая членство Швейцарии в Шенгенской зоне. ЕС ранее также продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.



Швейцария предоставила украинским беженцам статус защиты S с 12 марта 2022 года, который предоставляется в случае серьезной общей угрозы. На момент окончания октября 2023 года, около 66 000 украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.



Статус защиты S обычно предоставляется на один год, но может быть продлен Федеральным советом. Он может быть отменен, если на родине беженцев наступит длительная стабильность, и их безопасность не будет подвергаться серьезной угрозе.



Правительство Швейцарии также активизирует усилия по интеграции украинских беженцев на рынок труда, с целью увеличения уровня занятости с нынешних почти 20% до 40% к концу 2024 года.