Швейцария передала Украине зимнюю одежду

19:22 26 января Киев, Украина





Об этом сообщило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта в четверг, 26 января.



В сообщении сказано, что в течение трех дней этот груз доставят в Швейцария отправила в Украину защитную зимнюю одежду и одеяла со складов швейцарской армии.Об этом сообщило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта в четверг, 26 января.В сообщении сказано, что в течение трех дней этот груз доставят в Киев и передадут службе гражданской обороны Украины.

"Швейцарская армия обеспечивает население Украины защитной одеждой от холода из своего запаса", - говорится в сообщении.



В Киев отправлены:

170 тыс. перчаток,

40 тыс. носков,

2 тыс. одеял,

пуловеры.

Грузовик с зимней одеждой и одеялами отправился 25 января из армейского логистического центра в Отмарзингене. Поставка осуществляется под эгидой Дирекции развития и сотрудничества, являющейся структурой швейцарского МИД.



Кроме того, там напомнили, что в декабре 2022 года Берн передал Киеву генераторы.