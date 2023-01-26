Швейцария передала Украине зимнюю одежду

Швейцария отправила в Украину защитную зимнюю одежду и одеяла со складов швейцарской армии.
Об этом сообщило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта в четверг, 26 января.
В сообщении сказано, что в течение трех дней этот груз доставят в Киев и передадут службе гражданской обороны Украины.
Об этом сообщило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта в четверг, 26 января.
В сообщении сказано, что в течение трех дней этот груз доставят в Киев и передадут службе гражданской обороны Украины.
В Киев отправлены:
- 170 тыс. перчаток,
- 40 тыс. носков,
- 2 тыс. одеял,
- пуловеры.
Грузовик с зимней одеждой и одеялами отправился 25 января из армейского логистического центра в Отмарзингене. Поставка осуществляется под эгидой Дирекции развития и сотрудничества, являющейся структурой швейцарского МИД.
Кроме того, там напомнили, что в декабре 2022 года Берн передал Киеву генераторы.
Кроме того, там напомнили, что в декабре 2022 года Берн передал Киеву генераторы.
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