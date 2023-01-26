Швейцария передала Украине зимнюю одежду

19:22 26 января Киев, Украина

Швейцария отправила в Украину защитную зимнюю одежду и одеяла со складов швейцарской армии.

Об этом сообщило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта в четверг, 26 января.

В сообщении сказано, что в течение трех дней этот груз доставят в Киев и передадут службе гражданской обороны Украины.
"Швейцарская армия обеспечивает население Украины защитной одеждой от холода из своего запаса", - говорится в сообщении.

В Киев отправлены:
  • 170 тыс. перчаток,
  • 40 тыс. носков,
  • 2 тыс. одеял,
  • пуловеры.
Грузовик с зимней одеждой и одеялами отправился 25 января из армейского логистического центра в Отмарзингене. Поставка осуществляется под эгидой Дирекции развития и сотрудничества, являющейся структурой швейцарского МИД.

Кроме того, там напомнили, что в декабре 2022 года Берн передал Киеву генераторы.