Шведская версия детской Библии

11:59 11 декабря Киев, Украина

Абсолютно новое видение классических библейских историй представил в своей детской библии шведский епископ Сорен Далеви.

Об этом сообщает Remix News.



В книге епископа и богослова Сорена Далеви, в частности, представлено расовое разнообразие и крайне левые взгляды на гендерные аспекты. Так, автор предполагает, что Бог "асексуален", Адам не был сотворен прежде Евы, а отец Иисуса − темнокожий.



Один из иллюстраторов детской Библии, комментируя грехопадение Евы, отметил, что "мы не делаем из Евы грешницу, это то, что они делают вместе. В этой Библии мы трактуем эту историю по-другому".