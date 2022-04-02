Шутка брата вывела мужчину из многодневной комы

10:32 08 ноября Киев, Украина

Порой улыбка или шутка может буквально вернуть человека к жизни. Как сообщила Taiwan News, летом этого года молодой мужчина в результате аварии получил множественные травмы и повреждения внутренних органов. Даже после полученной медицинской помощи он пребывал в бессознательном состоянии.

За время пребывания в больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию и нефрэктомию. После хирургического вмешательства его состояние улучшилось, однако он продолжал оставаться в коме.

По прошествии более чем двух месяцев, брат пострадавшего, пришедший в больницу, чтобы навестить родственника, пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо - куриное филе. В этот момент пульс пострадавшего стал учащаться, и он пришел в сознание. Уже спустя короткое время состояние мужчины стабилизировалось, и его выписали из больницы.

Шутите, больным это нужно, даже тем, кто находится в коме.

Напомним, в США женщина с коронавирусом родила в состоянии комы. На свет появилась здоровая девочка.