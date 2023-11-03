Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в "Дии"

В "Дии" запустили услугу уплаты штрафа за административное правонарушение, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что по опрометчивости можно совершить админнарушения. К примеру, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого, добавил министр, человека ждет штраф, запускающий "длинный и скучный процесс".
Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно:
- открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы,
- выбрать штраф
- и уплатить его.
Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств дело будет закрыто.
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