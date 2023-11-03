Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в "Дии"

12:53 03 ноября Киев, Украина

В "Дии" запустили услугу уплаты штрафа за административное правонарушение, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Теперь украинцы могут заплатить штраф за админнарушения прямо в "Дии". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов – в смартфоне”, – написал министр.

Он отметил, что по опрометчивости можно совершить админнарушения. К примеру, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого, добавил министр, человека ждет штраф, запускающий "длинный и скучный процесс".

"Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк. Теперь все в "Дии", - отметил чиновник.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно:

открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы,

выбрать штраф

и уплатить его.

Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств дело будет закрыто.