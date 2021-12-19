Шон Пенн впервые посетил столицу Украины: режиссер и сценарист планирует снять документальный фильм о Майдане

Украину посетил известный американский актер и режиссер Шон Пенн. В его целях: ближе познакомится с историей и событиями 2014 года, повлекших за собой военные действия, и снять документальный фильм о Майдане.

В Киеве режиссер прошелся Аллеей Героев Небесной Сотни и встретился с директором Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Игорем Пошивайло. Шон Пенн три раза ударил в Колокол Достоинства. Как объяснил ему И. Пошивайло, — это свидетельство уважения и памяти о героях в день их рождения.

По словам Игоря Пошивайло, актер увлечен отвагой борцов за свободу. Он впервые прибыл в Украину, чтобы снять документальный фильм о Майдане.

Известно, что Шон Пенн встречался с активистами Майдана, чтобы записать интервью для своего документального фильма.

Также, Шон Пенн посетил зону боевых действий на передовой и пообщался с военными.

Как говорится в сообщении Штаба ОС, — актер хотел своими глазами увидеть к каким последствиям привела российская экспансия. Режиссер побывал в одном из поселений на востоке Украины, который больше всего подвергся атаке агрессоров.



Справка. Шон Джастин Пенн — известный актер Голливуда, продюсер кинолент, а также режиссер и сценарист. Актер получил премию "Оскар" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк", в которых сыграл главные роли. Шон Пенн также является призером кинофестивалей Каннского, Венецианского и Берлинского. (Википедия)