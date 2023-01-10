Шон Пенн произнесет речь от имени Зеленского на церемонии награждения "Золотой глобус"

Ночью с 10 на 11 января в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения премией Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2023". О деталях церемонии сообщает издание Associated Press.
Ведущим церемонии станет американский комик Джеррод Кармайкл. Его соведущими будут приглашены актеры Ана де Армас (номинированная за фильм "Блондинка"), Дженна Ортега (имеет номинацию за роль в сериале "Венздей"), Билли Портер, Трейси Морган, Дженнифер Кулидж (номинация за сериал "Белый лотос") и Квентин Тарантино.
Ведущим церемонии станет американский комик Джеррод Кармайкл. Его соведущими будут приглашены актеры Ана де Армас (номинированная за фильм "Блондинка"), Дженна Ортега (имеет номинацию за роль в сериале "Венздей"), Билли Портер, Трейси Морган, Дженнифер Кулидж (номинация за сериал "Белый лотос") и Квентин Тарантино.
В этом году "Золотой глобус" станет еще одной площадкой, на которой людей со всего мира будут призывать оказывать помощь Украине. Во время церемонии послания от имени президента Украины Владимира Зеленского произнесет голливудский актер и посол фандрайзинговой платформы United24 Шон Пенн.
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