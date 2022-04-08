Шмыгаль уверил, что правительство поддержит предпринимателей во время усиления карантина

Сегодня правительство Украины в плановом порядке рассмотрит изменения в постановление №641, итогом которых будет введение карантина выходного дня. Денис Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что после консультации с экспертами была выбрана такая модель карантинных ограничений, которая позволит оптимальное функционирование экономики.
Он пообещал "в полной мере восстановить и расширить" программу поддержки в виде компенсаций зарплат во время приостановления работы и выплат на детей.
"Компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест. Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года. Вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", – написал Шмыгаль.
"Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов. Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", – добавил Шмыгаль.
Он пообещал "в полной мере восстановить и расширить" программу поддержки в виде компенсаций зарплат во время приостановления работы и выплат на детей.
"Компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест. Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года. Вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", – написал Шмыгаль.
"Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов. Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", – добавил Шмыгаль.
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