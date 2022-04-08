Шмыгаль пообещал повышение пенсий для военных пенсионеров

В понедельник украинские парламентарии рассмотрят вопрос о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.
Об этом 9 июля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.
По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.
Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулировать эту ситуацию.
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