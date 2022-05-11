Шмыгаль: карантин выходного дня привел к росту безработицы

Три недели карантина выходного дня повлияли на уровень роста безработицы по стране, об этом свидетельствуют официальные данные специального мониторингового центра.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас было 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396 000. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - рассказал премьер.