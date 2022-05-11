Шмыгаль: карантин выходного дня привел к росту безработицы
12:53 10 декабря Киев, Украина
Три недели карантина выходного дня повлияли на уровень роста безработицы по стране, об этом свидетельствуют официальные данные специального мониторингового центра.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
в интервью УП, опубликованном в четверг, 10 декабря.
"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас было 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396 000. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы и карантин выходного дня", - рассказал премьер.
По его словам, с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек.
"То есть 440 тысяч человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве ... Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад сюда и значительный", - сказал Шмыгаль.
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