Школы Украины могут раньше уйти на каникулы, с 18 октября

МОЗ Украины в связи с обостренной эпидемиологией ситуацией рекомендует всем школам уйти на осенние каникулы раньше на неделю.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко комментирует ситуацию и делает акцент на том, что это необходимо для сдерживания пика заболеваемости. Возможное приближение школьных каникул - это рекомендованные меры. «Если будет положительная динамика - будем принимать другие решения".

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - комментирует Виктор Ляшко.

Предложение о переносе школьных каникул внесла Национальная комиссия по вопросам ТЭБ и чрезвычайных ситуаций. По их мнению, каникулы необходимо перенести на неделю раньше, начиная с 18 октября. Продление каникул будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Статисткой уже установлено, что случаи заболеваемости коронавирусом снижается на 15% в течение 5 дней после того, как школы приостанавливают свой учебный процесс.

Как отметил сам Ляшко: взрослое население больше контактирует во время учебного процесса, - это приводит к распространению вируса.

Необходимо отметить, что некоторые областные центры уже приняли решение про перенос школьных каникул с 18 октября. Так в Харькове, Ивано-Франковске, Львове и Херсоне и Виннице школьники уйдут раньше на каникулы.