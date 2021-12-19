Школы Одессы и Львова перевели 5-11 классы на дистанционку
15:23 15 Март Киев, Украина
Одесса и Львов
в полушаге от красной зоны, в связи с этим власти городов приняли решение ужесточить карантинные
ограничения.
"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно", - сказал мэр города Львова Андрей Садовой.
В свою очередь Одесса приняла аналогичное решение, заявила замдиректора местного департамента образования и науки Ирина Столбовая на заседании оперативного штаба горсовета.
"Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особенного распоряжения, а ученики 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемиологических мер", - сказала Столбовая.
Также одесским школам рекомендуется уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта.
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