Школы Киевской области готовятся к дистанционному обучению

15:12 26 октября Киев, Украина

 Осенние каникулы перейдут в дистанционное обучение. Но не для всех украинских школьников, а только для тех, кто проживает в красной зоне Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.

Всего в области 703 учреждений среднего образования. Детсады продолжают работать. Всего в регионе их – 780, посещает более 54 000 детей.

14 детсадов в области пока закрыли на карантин.
 
Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавируса среди детей или работников этих учреждений.

В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом.

В красную зону попали Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.