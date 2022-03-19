Школы Киевской области готовятся к дистанционному обучению

15:12 26 октября Киев, Украина

Осенние каникулы перейдут в дистанционное обучение . Но не для всех украинских школьников, а только для тех, кто проживает в красной зоне Киевской области.



Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.



Всего в области 703 учреждений среднего образования. Детсады продолжают работать. Всего в регионе их – 780, посещает более 54 000 детей.



14 детсадов в области пока закрыли на карантин.

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавируса среди детей или работников этих учреждений.



В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом.



В красную зону попали Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.