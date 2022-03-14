Школы Киева закрылись на карантин

Сегодня, 21 октября, ученики киевских школ отправились на вынужденные каникулы, которые продлятся до 29 октября.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«С сегодняшнего дня - с 21 октября - 422 столичные школы города пошли на каникулы. Еще шесть школ продолжают работать, там ввели новую - триместровую, систему обучения", - сообщил он.
Кличко добавил, что, по мнению специалистов Минздрава, закрытие школ позволит несколько уменьшить распространение коронавируса.
Учебный процесс в школах будет возобновлен 29 октября.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«С сегодняшнего дня - с 21 октября - 422 столичные школы города пошли на каникулы. Еще шесть школ продолжают работать, там ввели новую - триместровую, систему обучения", - сообщил он.
Кличко добавил, что, по мнению специалистов Минздрава, закрытие школ позволит несколько уменьшить распространение коронавируса.
Учебный процесс в школах будет возобновлен 29 октября.
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