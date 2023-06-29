Школы Харькова и области уйдут на каникулы на полторы недели раньше - 18 октября

09:05 08 октября Киев, Украина

Школьники Харьковской области, в связи с ухудшением эпидситуации в регионе, уйдут на осенние каникулы раньше и отдыхать будут на полторы недели дольше.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Черняка.

Такое решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.



"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - цитирует Черняка пресс-служба.



Ранее городская комиссия Харькова по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и введении с 10 октября ограничений "оранжевой" зоны.