Школьный учитель обустроил для учащихся музей в укрытии

Школьный учитель трудовых технологий Олег Земнухов из Житомира обустроил для учащихся музей в укрытии. В укрытии уже представили первую экспозицию с более чем 30 историческими предметами. В большинстве своем это орудия труда и бытовые приборы, которые использовали предки украинцев.
По словам Земнухова, из домашней коллекции он принес в школу старинные орудия труда. Его коллекцию пополнили также находившиеся в учебном заведении экспонаты.
На примере этих экспонатов учитель показывает детям эволюцию технологий.
Кроме того, говорит Земнухов, во время воздушной тревоги укрытие-музей поможет отстраниться от стресса и обогатить собственное мировоззрение.
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