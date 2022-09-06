Школьный учитель обустроил для учащихся музей в укрытии

15:59 06 сентября Киев, Украина





Школьный учитель трудовых технологий Олег Земнухов из Житомира обустроил для учащихся музей в укрытии. В укрытии уже представили первую экспозицию с более чем 30 историческими предметами. В большинстве своем это орудия труда и бытовые приборы, которые использовали предки украинцев.

По словам Земнухова, из домашней коллекции он принес в школу старинные орудия труда. Его коллекцию пополнили также находившиеся в учебном заведении экспонаты.

"В частности, утюг, в который засыпается уголь, механические станки, ручные швейные машины, прялки. Возраст всех экспонатов – около 100 лет", – рассказывает Олег Земнухов.

На примере этих экспонатов учитель показывает детям эволюцию технологий.

«Из-за боевых действий многие населенные пункты оказались отрезанными от благ цивилизации, в том числе и электроэнергии. А в нашей экспозиции учащиеся смогут увидеть, казалось бы, привычные для них приборы, работающие без нее», – объясняет учитель трудовых технологий.