Школьников проэкзаменуют на знания, полученные во время карантина

В начале учебного года всех украинских школьников будут тестировать для того, чтобы определить уровень знаний, полученных ими во время дистанционного обучения. Об этом рассказали в Министерстве образования.

В ведомстве сообщили, что проверка будет проведена в формате "корректирующего обучения".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", — рассказали в МОН.

Напомним, Кабинет министров Украины постановил, что с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Как сообщалось ранее, школьники, возможно, смогут учиться с 1 сентября в две смены. Такое нововведение думают ввести Минздрав и Минобразования.

В Киеве школы могут продолжить работу с начала сентября дистанционно.

Министерство здравоохранения начало разрабатывать механизмы, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году.

Киевские школы начали принимать документы для поступления детей в первый класс.

Четыре зоны появятся в Украине для распределения учебного процесса.

В Минздраве рассказали об общих правилах посещения школ с сентября.